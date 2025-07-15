В Госдуму внесли поправки о штрафах за поиск экстремистского контента

На рассмотрение Госдумы внесли поправки в Административный кодекс, которые предполагают штрафы "за умышленный поиск" в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов, пишет во вторник издание "Коммерсантъ". Размер штрафа может составить от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того одобренные комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправки вводят штрафы за рекламу "программных средств", напоминающих своим функционалом VPN. За такое нарушение последует штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей; для должностных лиц - от 80 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Поправки, касающиеся поиска россиянами запрещённого контента, появились ко второму чтению. Изначально законопроект вносился как набор мер для регуляции транспортно-экспедиционной деятельности. В январе 2025 года он был принят в первом чтении, отмечает "Коммерсантъ". Проект "Сетевые свободы" в этой связи пишет о "хитрой тактике тайного использования ранее внесенных и лежащих без движения законопроектов, которая многократно использовалась для продвижения репрессивных инициатив".

В разговоре с изданием Forbes, которое, как отмечается, первым обратило внимание не поправки, юрист Станислав Селезнев отметил, что ранее в российских законах не было ответственности за потребление какого-либо контента. Наказывали только за распространение.