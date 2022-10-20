В Госдуму внесли проект закона о запрете пропаганды ЛГБТ

В Государственную думу России внесён пакет законопроектов о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

По информации телеканала "Дождь", закон коснётся СМИ, книг, интернета, рекламы и кино. За пропаганду ЛГБТ среди взрослых предлагается штрафовать на сумму до четырёх миллионов рублей, за пропаганду среди несовершеннолетних - до пяти миллионов. Также штрафы будут назначаться за распространение в сети данных "пропагандирующих у несовершеннолетних смену пола". Иностранцев, которые будут обвинены в пропаганде ЛГБТ, предлагается выдворять из России.

Толстой заявил, что подписи под законопроектами поставили почти 400 депутатов. По его словам, "на кону - будущее России" и наступил "решающий этап битвы за традиционные семейные, моральные и религиозные ценности".