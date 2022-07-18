В Госдуму внесли законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений". Пока запрет распространялся только на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

В новом законопроекте говорится, что запрещена будет любая информация, направленная на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Ее приравняли к пропаганде войны и разжиганию национальной, расовой или религиозной розни.

В пояснительной записке авторы законопроекта объясняют необходимость принятие закона популярностью движения "чайлдфри", педофилией, угрозой для демографии и экономического роста, а также защитой семьи и духовных ценностей.

По мнению депутатов, публичное одобрение и признание "нетрадиционных" отношений опасно не только для несовершеннолетних, но и для всего общества, так как "ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар".