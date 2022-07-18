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В Госдуму внесли законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений". Пока запрет распространялся только на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

В новом законопроекте говорится, что запрещена будет любая информация, направленная на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Ее приравняли к пропаганде войны и разжиганию национальной, расовой или религиозной розни.

В пояснительной записке авторы законопроекта объясняют необходимость принятие закона популярностью движения "чайлдфри", педофилией, угрозой для демографии и экономического роста, а также защитой семьи и духовных ценностей.

По мнению депутатов, публичное одобрение и признание "нетрадиционных" отношений опасно не только для несовершеннолетних, но и для всего общества, так как "ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар".

  • Закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних приняли в 2013 году. При этом с 2012 года количество преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 79%. Почти половина таких преступлений совершается против детей младше 14 лет и часто - членами семьи.
  • В начале года в Софреде предлагали приравнять радикальный феминизм и "пропаганду чайлдфри" к экстремизму. "Чайлдфри" себя называют люди, которые не хотят заводить детей по тем или иным причинам. Дальше обсуждений эта идея пока не прошла.

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