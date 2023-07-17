В Госдуму внесли законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелое вооружение

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается наделить Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. Документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Поправки предлагается внести в закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Согласно документу, в законе предлагается заменить термин "оружие" на "вооружение", а понятие "боевая техника" – на "военную технику". В пояснительной записке сказано, что под "военной техникой" подразумеваются "различные технические средства, которыми оснащаются войска (силы) для боевой и повседневной деятельности (боевую технику, технические средства управления войсками (силами), технические средства боевого, технического и тылового обеспечения и т.д.)".
Авторы законопроекта считают, что поправки обусловлены задачами Росгвардии, среди которых – "участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции, участие в территориальной обороне Российской Федерации".
По данным ТАСС, законопроект будет рассмотрен в первом чтении 19 июля.
- 27 июня, вскоре после мятежа ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ведомство получит тяжелые вооружения и танки и что этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.
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