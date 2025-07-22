В Госдуму внесли законопроект о призыве в армию в течение всего года

Глава Комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект, отменяющий сезоны призыва в армию.

В инициативе предлагается отменить два сезона призыва и проводить медосмотры и военные комиссии в течение всего года, а в уже установленные сроки призыва (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) – отправлять "граждан к местам прохождения военной службы", передаёт "Настоящее время".

Парламентарии оправдывают необходимость введения изменений тем, что государству нужно "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты".

Правозащитники считают, что так Госдума частично легализует существующую практику, когда призывников вне рамок призыва обманом завлекают в военкоматы под предлогом "уточнения данных", а на месте отправляют на медкомиссию.

Чтения по инициативе состоятся осенью после выхода Госдумы из каникул. В случае принятия он может вступить в силу уже с января.