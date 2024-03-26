В Госудуму России внесен законопроект об ограничении доступа к книгам так называемых иностранных агентов в библиотеках. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "О библиотечном деле". Согласно документу, Министерство культуры России будет утверждать правила размешения в бибилиотеках книг, которые написаны "иноагентами" или людьми, включенными в перечень террористов и экстремистов. Также ведомство будет составлять перечень таких книг и информировать об этом библиотеки.

В пояснительной записке говорится, что на данный момент в бибиотеках есть книги "иноагентов". "Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации", – сказано в документе.

В законопроекте также предлагается ограничить доступ к ряду книг в библиотеках, которые находятся на оккупированных территориях Украины. Порядок доступа к фондам этих библиотек должен определять Минкульт. По мнению авторов документа, фонды этих бибилотек "за годы их нахождения в составе Украины были укомплектованы украинской пропагандистской литературой (носящей явно антироссийский характер и направленной против российских общественно-политических лидеров) и книгами, героизирующими националистов и предателей".