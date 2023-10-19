В Госсовете Коми депутату не дали задать вопрос на языке коми

На заседании Госсовета Коми депутату не позволили задать вопрос на языке коми, который носит в республике статус государственного. Об этом сообщает Север.Реалии.

При обсуждении отчёта члена совета Елены Шумиловой представителям каждой фракции дали задать по одному вопросу. Когда депутат КПРФ Екатерина Дьячкова попыталась сделать это на коми языке, её перебил председатель Госсовета Сергей Усачёв ("Единая Россия").

У нас здесь не колхоз

"Коллеги, нам выйти, поговорить, вас оставить или что? Вы зачем так поступаете-то? Ну мы же договорились. Николай Терентьевич, у нас ведь здесь тоже не колхоз", – заявил Усачёв, обращаясь, очевидно, к Николаю Братенкову из КПРФ.

Как отмечает телеграм-канал "Возбуждённая Коми", депутат Дьячкова часто выступает в Госсовете на коми языке, её высказывания переводит ассистент.