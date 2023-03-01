В Греции при столкновении поездов погибли 36 человек

В Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся со встречным грузовым составом. Погибли как минимум 36 человек, не менее 85 получили травмы.

Авария произошла незадолго до полуночи возле города Лариса. Поезд с 350 пассажирами, следовавший из Афин в Салоники, по невыясненной пока причине оказался на одном пути с грузовым составом, когда выезжал из тоннеля.

В результате столкновения первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, в нескольких возник пожар, два вагона выгорели почти полностью. Многие пассажиры получили ожоги. По словам выживших, от удара некоторых выбросило через окна поезда. Около 250 пассажиров эвакуировали на автобусах в Салоники.

По словам местных властей, в поезде было много студентов, возвращавшихся домой после празднования афинского карнавала. На место аварии прибыли около 150 пожарных и 40 машин скорой помощи, к разбору обломков привлекли краны.

Столкновение поездов называют самым страшным в истории Греции.

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