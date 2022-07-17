В Греции разбился украинский самолёт с военным грузом из Сербии

На севере Греции поздним вечером в субботу разбился украинский грузовой самолёт Ан-12. На борту, по предварительным данным, были 8 человек, все они погибли. По данным МИД Украины, все они украинские граждане.

На борту был военный груз из Сербии. Он предназначался для азиатского государства Бангладеш. По словам министра обороны Сербии Небойши Стефановича, в частности, там находились зажигательные артиллерийские снаряды. Всего речь шла о 11.5 тоннах груза.

Падение самолёта попало на видео. Он загорелся ещё в воздухе, после падения на землю произошёл мощный взрыв. Тушение пожара продолжалось всю ночь. Местные власти обязали жителей ближайших населенных пунктов носить маски и не открывать окна и двери.

Причины крушения пока не определены. Греческие СМИ сообщают, что вскоре после взлёта из сербского города Ниш пилот попросил у греческого диспетчера аварийную посадку из-за проблем с двигателем.

Самолёт летел в столицу Иордании Амман. Местные власти утверждают, что там он должен был совершить дозаправку, чтобы продолжить путь в Бангладеш.