В Греции забастовки из-за катастрофы поездов с десятками жертв

Рабочие и служащие железных дорог Греции провели однодневную забастовку, протестуя против устаревшей системы безопасности и гибели десятков пассажиров. По состоянию на вечер четверга, число жертв столкновения пассажирского и грузового составов приблизилось к 60.

Члены профсоюза железнодорожников считают, что системы безопасности не работали должным образом, о чем они неоднократно предупреждали правительство.

Как сообщает Би-би-си, в нескольких городах Греции вспыхнули протесты. Столкновения протестующих с полицией произошли в Афинах у штаб-квартиры компании Hellenic Train, обслуживающей греческие железные дороги. Акции протеста также прошли в Салониках и городе Лариса, недалеко от места катастрофы.

В связи с катастрофой в Греции был объявлен трехдневный траур. Министр транспорта в среду подал в отставку.

Многие из 350 пассажиров пассажирского поезда - студенты, они возвращались в Салоники после длинных выходных в связи с греческим православным постом.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении сказал, что причиной столкновения поездов стал, вероятно, человеческий фактор. По его словам, виновные будут привлечены к ответственности