Сотрудники правоохранительных органов проверяли телефоны у работников республиканской больницы в Грозном, куда после ДТП доставили сына главы Чечени Адама Кадырова. Персонал учреждения также предупредили о последствиях общения с журналистами и оппозиционными пабликами, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, 17 января группа полицейских ходила по больнице и проверяла телефоны как сотрудников больницы, так и пациентов. "Вели они себя вежливо, говорили, что им поручено. Они не говорили, что именно искали в телефонах. Смотрели мобильные и врачей, и другого персонала, и пациентов даже. Но пациентами они не так сильно интересовались, скорее тех, кто на глаза попадался, смотрели", – рассказал источник.

Ранее СМИ и оппозиционное движение NIYSO сообщили, что в аварии с участием кортежа сына главы Чечни погиб один человек. По данным "Новой газеты Европа", погибший – водитель машины, в которую врезался автомобиль из кортежа Адама Кадырова. Издание пишет, что ДТП случилось из-за того, что "водитель головной машины кортежа проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке". В головной машине находились сын главы Чечни и трое охранников. Все четверо были госпитализированы в республиканскую больницу в Грозном.

"У начальника охраны Кадырова-младшего Апти Ирасханов был диагностирован перелом позвонка шейного отдела, у остальных, включая Адама Кадырова, – травмы, не представляющие угрозы для жизни (сотрясение мозга, ушибы, порезы лица и рук, а также незначительная потеря крови)", – сообщает "Новая газета Европа". Несмотря на характер травм, власти региона приняли решение транспортировать Кадырова и его охранников в Москву на медицинском борту МЧС.

По словам источников Кавказ.Реалии, после ДТП в больницу в Грозном были доставлены еще около 20 человек. "В основном это были люди из кортежа Адама. Ничего серьезного ни у кого не было, в больнице под утро никого из них не осталось", – заявил собеседник издания.