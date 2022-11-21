В Грозном, в мечети убили инспектора ДПС. Напавшего застрелили

В Грозном в помещении для намаза в квартальной мечети неизвестный убил ножом инспектора ДПС. Напавшего застрелили недалеко от места происшествия. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщил источник в правоохранительных органах Чечни.

Как написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, нападавший был убит якобы "при попытке скрыться с места преступления с табельным оружием". По словам Кадырова, полицейские ищут вероятных сообщников правонарушителя, а также устанавливают мотивы преступления.

Согласно неподтвержденной информации, напавшего убили в центре Грозного. На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Niyso, человек в чёрной одежде выбегает на дорогу. Слышно несколько выстрелов, после которых человек падает. Затем мужчина поднимается на ноги, раздаются ещё несколько выстрелов, и он снова падает.