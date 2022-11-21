В Грозном, в мечети убили инспектора ДПС. Напавшего застрелили

В Грозном в помещении для намаза в квартальной мечети неизвестный убил ножом инспектора ДПС. Напавшего застрелили недалеко от места происшествия. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщил источник в правоохранительных органах Чечни.
Как написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, нападавший был убит якобы "при попытке скрыться с места преступления с табельным оружием". По словам Кадырова, полицейские ищут вероятных сообщников правонарушителя, а также устанавливают мотивы преступления.
Согласно неподтвержденной информации, напавшего убили в центре Грозного. На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Niyso, человек в чёрной одежде выбегает на дорогу. Слышно несколько выстрелов, после которых человек падает. Затем мужчина поднимается на ноги, раздаются ещё несколько выстрелов, и он снова падает.
- В июле прошлого года правоохранительные органы Чечни сообщили, что вооруженный ножом житель Грозного напал на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чечне, несших службу на стационарном посту. Полицейские применили табельное оружие, нападавший умер в больнице . Никто из полицейских не пострадал.
- 23 июня 2019 года в центре Чечни 21-летний Ахмед Барзаев напал с ножом на сотрудника дорожно-патрульной службы и ранил его. Согласно официальной версии, в этот момент мимо проезжал боец Росгвардии Зелимхан Джабраилов, который застрелил нападавшего. Перед этим злоумышленник успел его ранить.
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