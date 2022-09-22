В Грозном женщины попытались провести акцию против мобилизации

В Грозном 21 сентября - в день объявления мобилизации в России - несколько десятков женщин попытались провести митинг протеста против неё. Все они были задержаны. Акция вызвала гневную реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова.

Призывы выйти на несогласованный митинг начали распространяться через мессенджеры 20 сентября - на фоне слухов о возможной мобилизации. Как пишет "Медиазона" со ссылкой на блогера Ибрагима Янгулбаева, с утра площадь у мечети "Сердце Чечни" оцепили, а всех пришедших туда женщин задержали.

Как рассказала "Кавказскому узлу" одна из очевидиц, около мечети собрались примерно 30-40 женщин. Большинство из них, как утверждается, отпустили вечером в среду, однако некоторые могут оставаться задержанными.

Власти Чечни отрицали, что акция готовится, но после того, как попытка её провести всё же произошла, её прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации... Те, кто будут выходить, они враги народа, этих людей надо задерживать, этих людей надо отправлять на места, [в которых] проводят специальную операцию", — сказал, в частности, Кадыров. Он признал, что на протест вышли 15-20 женщин, причём у двух из них в Украине воюют единственные сыновья. Остальные, по его словам, вышли на акцию за деньги. Кадыров призвал отправить их родственников-мужчин на войну.

По данным Кавказ.Реалии, митинг 21 сентября стал практически первой за долгие годы акцией против действий местных властей.