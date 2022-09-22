В Грозном женщины попытались провести акцию против мобилизации

В Грозном 21 сентября - в день объявления мобилизации в России - несколько десятков женщин попытались провести митинг протеста против неё. Все они были задержаны. Акция вызвала гневную реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова.
Призывы выйти на несогласованный митинг начали распространяться через мессенджеры 20 сентября - на фоне слухов о возможной мобилизации. Как пишет "Медиазона" со ссылкой на блогера Ибрагима Янгулбаева, с утра площадь у мечети "Сердце Чечни" оцепили, а всех пришедших туда женщин задержали.
Как рассказала "Кавказскому узлу" одна из очевидиц, около мечети собрались примерно 30-40 женщин. Большинство из них, как утверждается, отпустили вечером в среду, однако некоторые могут оставаться задержанными.
Власти Чечни отрицали, что акция готовится, но после того, как попытка её провести всё же произошла, её прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации... Те, кто будут выходить, они враги народа, этих людей надо задерживать, этих людей надо отправлять на места, [в которых] проводят специальную операцию", — сказал, в частности, Кадыров. Он признал, что на протест вышли 15-20 женщин, причём у двух из них в Украине воюют единственные сыновья. Остальные, по его словам, вышли на акцию за деньги. Кадыров призвал отправить их родственников-мужчин на войну.
По данным Кавказ.Реалии, митинг 21 сентября стал практически первой за долгие годы акцией против действий местных властей.
- Президент России Владимир Путин 21 сентября сообщил, что в стране будет объявлена частичная мобилизация. Однако Кадыров ещё за несколько дней до этого подписал указ об осенней мобилизации "основного и резервного составов призывной комиссии", а также призвал к так называемой "самомобилизации". В Чечне активно идет рассылка обращений с просьбой не отправлять их сыновей на войну. В частности, подобное обращение ранее было опубликовано в телеграм-канале "Другой Кавказ". Неизвестный автор пишет: "Рамзан Ахматович, наш уважаемый глава, у нас к вам просьба наших парней, наших братьев, наших детей оставить дома. Многих из них и так покалечило, многие погибли на этой войне…"
- Правозащитники заявляют, что добровольцами в Чечне вынуждают стать и людей с инвалидностью или судимостями. Одними из первых о принуждении воевать сообщило движение 1ADAT: по словам его представителей, в Чечне похищают молодых людей и под угрозами уголовного преследования заставляют уезжать в Украину или требуют крупные суммы денег за освобождение.
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