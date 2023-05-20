В Грузии - протесты против свадьбы родственника Лаврова

В Грузии активисты организовали акцию протеста против проведения в стране свадьбы родственника министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Президент Грузии Саломе Зурабишвили днём в субботу заявила, что свадьба брата зятя Лаврова, которая, по данным СМИ, должна была пройти в курортной гостинице Kvareli Lake Resort в Кахетии, не состоится, а приехавшие в Грузию россияне - гости свадьбы - уже уехали из страны. Утверждается, что их было несколько десятков.

О том, что на свадьбу приехала, в том числе, дочь Лаврова Екатерина Винокурова, сообщил накануне оппозиционный телеканал "Мватари". Он же опубликовал видео, на котором запечатлена церемония бракосочетания в Тбилиси - женихом, как утверждается, являлся брат мужа Винокуровой и зятя Лаврова Александра Винокурова. В субботу в Kvareli Lake Resort должен был состояться свадебный банкет, однако его, как сообщили грузинские власти, отменили. Президент Грузии назвала это "победой общества".

По словам Зурабишвили, об отмене свадьбы сообщил ей министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

В гостинице при этом утверждают, что дочь Лаврова в ней не останавливалась: "У нас не зафиксирован и ранее не фиксировался постоялец с фамилией Лавров". При этом дочь российского министра носит фамилию Винокурова. Сотрудник телеканала позвонил в отель, представившись курьером цветочного магазина, и спросил, можно ли доставить букет на имя Винокуровой. Представитель отеля подтвердил, что букет можно отправлять. Один из лидеров оппозиционного "Единого национального движения" Ника Мелия утверждает, что администрация отеля подтвердила ему, что там проживают члены семьи российского министра.

В субботу у гостиницы прошла акция протеста. Были задержаны, по меньшей мере, 16 участников акции, в том числе лидер оппозиционного движения "Дроа" ("Время настало") Элене Хоштария, - сообщает "Эхо Кавказа". По данным СМИ, активисты стали забрасывать яйцами выезжающие из гостиницы микроавтобусы, выкрикивая: "Русским не место в Грузии!"

Зурабишвили также призвала правительство незамедлительно ввести санкции против граждан России, которые попали в санкционные списки стран Запада. Дочь Лаврова включена в эти списки.

Предполагаемый приезд в Грузию родственников Лаврова совпал с возобновлением авиасообщения между этой страной и Россией. Накануне в Тбилиси состоялись акции протетса против этого. Президент Зурабишвили пообещала, что не будет пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways до тех пор, пока она будет летать в Россию.

Грузия считает самопровозглашённые Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. Власти страны, однако, отказываются вводить против Москвы санкции в связи с её вторжением в Украину. Оппозиция обвиняет правительство в пророссийских симпатиях.