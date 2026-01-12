В Грузии экс-премьера Гарибашвили приговорили к пяти годам

В Грузии бывшего премьер-министра и экс-лидера правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Гарибашвили приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Как сообщила Генпрокуратура, Гарибашвили заключил сделку со следствием.

Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере одного миллиона лари (около 370 тысяч долларов). В пользу государства также будет конфискована сумма, "полученная в результате преступной деятельности и изъятая в ходе обыска его жилого дома", – шесть с половиной миллионовв долларов.

"Эхо Кавказа" со ссылкой на адвоката пишет, что бывший премьер Грузии уже отправлен под стражу.

По версии следствия, Гарибашвили, занимавший должности министра обороны и премьер-министра в 2019-2024 годах, как государственное должностное лицо, по закону "О борьбе с коррупцией" не имел права участвовать в предпринимательской деятельности и получать доходы, кроме зарплаты. Несмотря на это, Гарибашвили тайно занимался бизнесом и получал незаконные доходы.

Как утверждается, в декларациях он указывал ложные сведения, что ежегодно получал крупные денежные подарки от члена семьи. Таким образом он пытался узаконить часть доходов – в размере около 301 тысяч долларов, полученных от участия в частном бизнесе.