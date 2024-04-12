В Грузии гражданского активиста приговорили к девяти годам

Тбилисский городской суд приговорил активиста оппозиционной партии "Дроа" Лазаре Григориадиса к девяти годам лишения свободы по обвинению в сожжении автомобиля патрульной полиции в ходе массовых акций против законопроекта об "иностранных агентах" в марте прошлого года.

Прокуратура утверждала, что 22-летний Григориадис бросал "коктейли Молотова" в солдат части специального назначения МВД в ходе столкновений у здания парламента.

Активист не признал себя виновным. Его адвокаты называют уголовное дело сфабрикованным и политически мотивированным. Лидер партии "Дроа" Елене Хоштария заявила накануне оглашения приговора, что власти "пытаются напугать молодых активистов", готовых вновь противодействовать "попыткам правящей партии принять пресловутый закон".

На днях правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" повторно инициировала закон "О прозрачности иностранного влияния" несмотря на бурную критику как внутри страны, так и со стороны западных партнеров.

На оглашении приговора Лазаре Григориадису присутствовали его родители и лидеры политических партий, а также неправительственных организаций. После завершения судебного заседания они отправились в резиденцию президента Саломе Зурабишвили и внесли прошение на имя главы государства о помиловании осужденного активиста.