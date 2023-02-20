В Грузии и других странах прошли акции за освобождение Саакашвили

В Тбилиси, Батуми и ряде других городов Грузии в понедельник прошли акции протеста, участники которых требовали от властей освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили и перевести его в европейскую клинику для лечения.

Экс-президент Грузии приговорён тбилисским судом к шести годам тюремного заключения по обвинению в организации в 2005 году избиения спецназом МВД оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. Сейчас он находится в частной тбилисской клинике Vivamedi, где лечится от ряда эндокринологических и ментальных заболеваний.

Сторонники Саакашвили называют приговор "политической местью пророссийских властей Грузии" и настаивают на том, что грузинские власти "либо не способны, либо не хотят лечить третьего президента Грузии".

В ходе акции у здания государственной канцелярии, где находится рабочий кабинет премьер-министра Ираклия Гарибашвили, один из организаторов протеста Александр Куправа заявил, что движение протеста будет нарастать и продолжатся до тех пор, пока Михаил Саакашвили "не будет вызволен из путинского плена".

Параллельно с акцией в Тбилиси, несколько десятков человек с аналогичными требованиями собрались в Батуми, Марнеули и Кутаиси.

Акции протеста в Грузии прошли в рамках "всемирного дня борьбы за освобождение Михаила Саакашвили" по инициативе известного российского оппозиционного блогера Марка Фейгина. В немногочисленных митингах и собраниях протеста в нескольких странах приняли участие главным образом представители украинской и грузинской диаспор. В ходе акции у Белого дома в Вашингтоне одна из активисток привязала себя шарфом к ограде резиденции президента США в знак протеста против отказа грузинских властей освободить Саакашвили.