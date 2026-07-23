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В Грузии крупный блэкаут. Без света остались многие города

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43 сек.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Приоритетный источник в Google
Тбилиси
Тбилиси

В Грузии поздно вечером в четверг, 23 июля, было отключено электроснабжение столицы страны и ряда других городов.

По данным Радио Свобода, электричество одновременно пропало почти во всех районах столицы. Журналисты пытаются выяснить причину блэкаута.

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Света нет в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Бакуриани, Зугдиди, других крупных городах страны, пишут местные издания.

Грузинские власти пока никак не комментировали ситуацию. Заявления ждут, в частности, от Государственной электроэнергетической системы.

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