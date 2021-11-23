В Грузии отметили 18-ю годовщину "Революции роз"

В Тбилиси во вторник, 23 ноября, прошла акция, посвященная 18-й годовщине "Революции роз". Вечером с двух сторон проспекта Руставели цепочки людей вышли на проезжую часть и по разделительной полосе двинулись навстречу друг к другу. Полиция была вынуждена временно перекрыть движение, сообщила "Немецкая волна".

Колонны с зажжёнными файерами под звуки сигналящих машин встретились через полчаса возле здания парламента. Активисты от разных политических сил остались стоять на проезжей части, образовав полуторакилометровую живую цепь. Кроме плакатов и флагов, некоторые держали в руках розы - как символ событий 18-летней давности.

23 ноября 2003 года, через три недели после парламентских выборов, в течение которых грузинская оппозиция опротестовывала их результаты, президент Грузии Эдуард Шеварнадзе покинул свой пост. Отставке предшествовали четыре дня беспрецедентных уличных акций протеста, организованных Михаилом Саакашвили. Противостояние прошло бескровно, поэтому те события стали называть "Революцией роз” - демонстранты несли с собой цветы.

Официальный Тбилиси проигнорировал нынешнюю дату.

Михаил Саакашвили проходит реабилитацию в военном госпитале города Гори - после 50-дневной голодовки. В своём открытом письме по поводу 18-летия "Революции роз" он, в частности, отметил, что Грузия страна стала примером для организаторов революций в Украине, Киргизии и ряде других стране.