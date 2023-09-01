В Грузии правящая партия начинает процедуру импичмента президента

Председатель партии "Грузинская мечта", правящей в Грузии с 2012 года, Ираклий Кобахидзе заявил на специальном брифинге в пятницу, что правящая партия начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили в связи с "грубым нарушением ею конституции страны".

Кобахидзе уточнил, что имеет в виду визит главы государства в Берлин, где президент Зурабишвили встретилась с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Накануне тот же Кобахидзе пояснил, что согласно статье 52 конституции, "президент осуществляет свои представительские функции только с согласия правительства", а кабинет министров во главе с премьером Ираклием Гарибашвили по сути запретил главе государства осуществлять визиты не только в ФРГ, но также Украину, Швейцарию, Польшу, Болгарию, Бельгию, Чехию, Данию, Израиль и ОАЭ.

Президент неоднократно объясняла необходимость посещения европейских столиц приближением октября, когда руководство ЕС может принять решение о предоставления Грузии статуса кандидата в члены Европейского союза. Но этот аргумент председатель "Грузинской мечты" считает несостоятельным. По утверждению Кобахидзе, президент, с одной стороны "пытается приписать себе заслуги в деле евроинтеграции" а с другой "помешать принятию положительного решения" руководством ЕС.

Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) обвинила правящую партию в попытке "сорвать евроинтеграцию в угоду Москве". Лидеры ЕНД обращают внимание, что правящая партия начала открытое наступление на президента Зурабишвили сразу после того, как заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент Дмитрий Медведев, назвав Саломе Зурабишвили "француженкой с европейскими отсылками", раскритиковал её за конфронтацию с Россией. В то же время, Медведев похвалил "Грузинскую мечту" за "прагматичную линию" во взаимоотношениях с Москвой.

Согласно конституции, после публичного объявления о начале процедуры импичмента главы государства, парламентское большинство обязано обратится в Конституционный суд страны. Если он установит, что президент действительно нарушила основной закон, отправившись в европейское турне без согласия правительства, в парламенте состоится голосование по закону об импичменте президента, но для его принятия необходимо две трети списочного состава законодательного органа, то есть 100 голосов. В данный момент у "Грузинской мечты" лишь 78 мест в парламенте.

ЕНД и другие оппозиционные партии заявили, что не поддержат импичмент, поскольку Саломе Зурабишвили действует согласно духу и букве статьи 78 конституции, обязывающей все ветви власти "делать всё для интеграции Грузии в НАТО и ЕС".

Следующий президент Грузии будет избран в 2024 году уже не всенародным голосованием, а парламентским большинством сразу после парламентских выборов, намеченных в том же году.