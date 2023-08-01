В Грузии расследуют разгон полицией акции против туристов из РФ

В Грузии будет проведено расследование того, не превысила ли полиция свои полномочия, разгоняя 31 июля акцию протеста в Батуми против прибытия российских туристов на круизном лайнере "Астория Гранде". Об этом сообщила Специальная служба расследований страны - сообщает Грузинская служба Радио Свобода.

При этом некоторые из 23 задержанных ещё не отпущены на свободу. Среди них, как сообщается, двое граждан Украины. Одну из них, Марину Чобанян, обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции. Она находится в изоляторе временного содержания в Озургети, ей удалось встретиться с адвокатом. По словам украинки, к ней применили физическую силу. В сети опубликовано видео задержания Чобанян. Она настаивает, что закон не нарушала.

Ещё один задержанный гражданин Украины - Дмитрий Зукревский. Пока не известно, в чём его обвиняют.

Круизное судно в первый раз зашло в Батуми 27 июля, тогда российских граждан на его борту тоже встретили протесты. Некоторые туристы, в свою очередь, скандировали пророссийские лозунги. 31 июля участники акций протеста пытались помешать высадке туристов на берег, в микроавтобусы кидали яйца и бутылки. Демонстранты протестовали против российских туристов в условиях войны в Украине и российского присутствия в самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии - в Грузии его называют оккупацией. Полиция жёстко разогнала акцию. О пострадавших не сообщалось.

Глава правящей партии "Грузинская мечта", которую оппозиция обвиняет в пророссийской позиции, Ираклий Кобахидзе во вторник назвал "провокационными" вопросы российским туристам об Абхазии и Южной Осетии, которые задавали им журналисты. Он также заявил, что без российских туристов экономика Грузии лишится 1 миллиарда долларов в год.

Лайнер "Астория Гранде" в этом году больше не будет заходить в Батуми.