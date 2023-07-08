В Грузии религиозные активисты сорвали фестиваль ЛГБТК+

Религиозные активисты, сторонники консервативного движения "Альт-инфо" и правых партий Грузии сорвали проведение фестиваля ЛГБТК+ Tbilisi Pride Fest. Мероприятие должно было состояться 8 июля в частном парке у озера Лиси на окраине грузинской столицы.

Место и время фестиваля было заранее согласована с властями страны и мэрией Тбилиси. МВД обещало обеспечить безопасность представителей ЛГБТК+ — сообщества, но толпа активистов сумела прорвать три кордона полиции и частей специального назначения.

В протесте участвовали иерархи Грузинской православной церкви. Прорвавшись на территорию парка, противники фестиваля разгромили подготовленные к мероприятию временные строения, в том числе сцену, разорвали в клочья, а затем сожгли радужные флаги.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что срыв мероприятия — это проблема, однако полиция действовала в пределах своих возможностей. Обязанностью полицейских является обеспечение безопасности людей, и они хорошо справились со своей задачей, так как никто не пострадал, — приводит его слова "Эхо Кавказа".

Полиция арестовала около десяти наиболее агрессивных участников протестов. Однако ни один из организаторов контр-акции не задержан. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и несколько послов западных государств, аккредитованных в Тбилиси, выразили протест правительству Грузии за неспособность защитить участников мирной акции.