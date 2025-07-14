Cбежавшую из дома чеченку попытались похитить в Грузии

В Тбилиси вечером 13 июля была похищена бежавшая от домашнего насилия уроженка Чечни Лаура Авторханова. 24-летнюю чеченку собирались вывезти в Россию, несмотря на охранный ордер от грузинской полиции. После вмешательства правозащитников и активистов ее отпустили, передаёт Кавказ.Реалии.

О похищении уроженки Чечни сообщили кризисные группы "Марем" и "СК SOS". По их данным, Авторханова успела связаться с сотрудником убежища для жертв насилия и отправить данные о своем местоположении. Тот приехал по указанному адресу в кофейню, где встретил сестру похищенной и пятерых мужчин чеченского происхождения, которые его избили.

Позднее похищенная оказалась в полиции. Родственники принуждали её написать заявление о добровольном выезде в Россию. У отдела МВД собрались люди, выступившие в защиту Авторхановой. Через несколько часов она покинула полицию. О задержании предполагаемых похитителей не сообщалось.