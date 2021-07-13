Во вторник в Тбилиси состоялась траурная церемония похорон телеоператора оппозиционной телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкаравы. Он получил множество увечий в результате нападения гомофобов на съёмочную группу 5 июля.

В церемонии похорон участвовали несколько сот журналистов, членов оппозиционных партий и деятелей искусства. Власти демонстративно проигнорировали траурную церемонию, сообщил из Тбилиси корреспондент Радио Свобода.

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Накануне МВД Грузии сообщило, что смерть журналиста якобы стала результатом его пристрастия к наркотикам. Однако близкие Лашкаравы и его коллеги отвергли эти утверждения.

Со среды в стране возобновятся массовые акции протеста журналистов и оппозиционных партий с требованием отставки правительства Ираклия Гарибашвили, допустившего гомофобный погром 5 июля.