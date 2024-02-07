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В Грузии три человека погибли при аварии воздушного шара

На месте падения шара
На месте падения шара

Оператор телекомпании "Имеди" Мишо Бидзинашвили и два пилота воздушного шара погибли на востоке Грузии, у села Асурети Дедоплисцкаройского района после того, как летательный аппарат столкнулся с высоковольтной линией электропередач и упал на землю. Оператор и два пилота погибли на месте. Причиной трагедии, как сообщается, стал сильный ветер в этом районе.

Гибель телеоператора подтвердила "ТВ-Имеди", сообщив об изменении программы передач в знак траура по погибшему коллеге.

Согласно неофициальной информации, Мишо Бидзинашвили производил воздушную съёмку для одной из еженедельных телепередач. Шар должен был пролететь почти над всей Грузией, от Поти на западе страны до Кахетии.

Один из погибших пилотов, по сообщениям, - Реваз Утургаури, основатель компании Sky Travel, президент Национальной федерации воздухоплавания Грузии.

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