В Тбилиси в возрасте 85 лет умер бывший командующий Национальной гвардией Грузии Тенгиз Китовани, сыгравший значительную роль в истории своей страны.

Художник по профессии и в то же время влиятельный криминальный авторитет, Китовани считался одним из самых доверенных лиц первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии и был назначен им командующим Национальной гвардией, сформированной еще в последние годы существования СССР.

Однако после попытки государственного переворота в Москве 19 августа 1991 года Китовани обвинил президента Гамсахурдию в "капитуляции перед ГКЧП" и объявил о своем полном неподчинении властям. Его и Национальную гвардию полностью поддержала оппозиция, а также значительная часть грузинской интеллигенции.

22 декабря 1991 года по приказу командующего Китовани гвардейцы начали штурм здания парламента страны, где вместе с верными вооружёнными формированиями укрылся президент Гамсахурдия. В центре Тбилиси более двух недель шли боевые действия с применением артиллерии.

В конце декабря Китовани заявил в интервью российскому телевидению, что демократические силы Грузии, то есть его сторонники, "оставляют за собой право обратится с просьбой о военной помощи к демократическим силам РФ и лично Борису Ельцину".

7 января 1992 года Звиад Гамсахурдия был вынужден покинуть Грузию. Он уехал сначала в Армению, а оттуда вылетел в Грозный к своему другу – президенту Чечни Джохару Дудаеву.

В марте 1992 года Тенгиз Китовани, возглавивший "Военный совет Грузии" вместе с другим криминальным авторитетом, лидером вооружённого формирования "Мхедриони" ("Всадники") Джабой Иоселиани, пригласил в страну экс-министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, который в скором времени стал главой государства и пребывал на этом посту до ноября 2003 года, когда его свергла "революция роз".

В Грузии разгорелась гражданская война между сторонниками бывшего президента, так называемыми звиадистами, и новыми властями. В августе 1992 года под предлогом преследования звиадистов Китовани ввёл Национальную гвардию в Абхазию. Началась грузино-абхазская война, завершившаяся в сентябре 1993 года полным поражением Грузии.

Звиад Гамсахурдия покончил с собой в западногрузинском селе Хибула 30 декабря 1993 года – после нового вооруженного конфликта, в ходе которого он пытался вернуться к власти в Грузии.

Ещё в ходе гражданской войны в Грузии новый глава государства Эдуард Шеварднадзе сумел сместить Китовани с поста командующего гвардией. В октябре 1996 года Китовани собрал её остатки и попытался устроить новый поход на Абхазию, но был арестован частями специального назначения Министерства государственной безопасности.

За создание незаконных вооружённых формирований суд приговорил Китовани к длительному тюремному заключению, но президент Шеварднадзе помиловал его в 1999 году, после чего бывший командующий гвардией поселился в Москве.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили неоднократно обвинял Китовани в организации различных провокаций, в том числе попытки военного переворота в мае 2009 года, когда танковый батальон ВС Грузии, дислоцированный в посёлке Мухровани, отказался участвовать в военном параде по случаю Дня независимости и объявил о неповиновении властям.

По этой причине Китовани вернулся в Тбилиси из России лишь в 2012 году – после смены власти в Грузии. Тем не менее, он большую часть времени проводил в пригороде Москвы, где приобрёл частный дом.