В Грузии вечером в четверг возобновились акции протеста

В Тбилиси, Батуми и Кутаиси в четверг вечером возобновились акции протеста. По сведениям "Голоса Америки", в Тбилиси на демонстрацию вышли многие тысячи горожан. Они требуют от партии "Грузинская мечта"официальной отмены процедуры обсуждения так называемого закона об иностранных агентах, опасаясь, что инициаторы этого закона через некоторое время вновь постараются включить его в повестку дня.

Находящаяся c визитом в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила грузинский народ "с победой" и заявила, что не допустит принятия властями никакого закона, который может отдалить Грузию от перспективы интеграции в ЕС.

В Тбилиси в течение двух дней проходили крупные уличные манифестации противников законопроекта об иноагентах.

В ходе акций полиция задержала 134 человека. Уполномоченный по правам человека в Грузии заявил, что несколько арестованных участников уличных протестов получили телесные повреждения.



Специальная следственная служба начала расследование подозрений в неправомерном применении силы полицией в ходе арестов 7 и 8 марта.

Как сообщает МВД Грузии, вечером 9 марта более 130 задержанных были освобождены. У одних истёк срок пребывания в следственном изоляторе, другие уже выплатили штрафы. Под стражей остается один задержанный, который обвиняется в нападении на полицейских, что может быть наказано лишением свободы на срок от четырех до семи лет, сообщается в публикации "Голоса Америки". По данным властей, во время акций пострадали более 70 полицейских.

Посольство США в Грузии приветствовало решение партии власти отозвать оба законопроекта об иноагентах, призвало правящую силу оформить данное решение через официальные процедуры и "больше не следовать такого рода законодательству, которое несовместимо с грузинскими и европейскими ценностями и защитой фундаментальных свобод".