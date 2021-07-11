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В Грузии журналисты и работники СМИ требуют отставки правительства

В центре Тбилиси протестующие требуют расследования гомофобных избиений и наказания виновных. 11 июля 2021 года

В Тбилиси вечером в воскресенье собралась массовая акция протеста в связи со смертью телеоператора, 37-летнего Лексо Лашкарава. Он был жестоко избит во время беспорядков 5 июля. В тот день в Тбилиси должен был состояться гей-парад, однако его проведению помешали толпы противников ЛГБТ-сообщества.

Несколько тысяч участников протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси вечером 11 июля потребовали отставки правительства до утра 12 июля, сообщила "Немецкая волна".

Представители ЕС и США призвали власти Грузии к расследованию нападений на журналистов. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель выступил с заявлением в связи со смертью Лексо Лашкарава. Выразив соболезнования семье и коллегам погибшего журналиста, он напомнил, что в ЕС ждут расследования причин его смерти.

Посольство США в Грузии призвало местные власти к аресту и суду над всеми участниками нападений на мирных граждан и журналистов. В заявлении посольства США, в частности, говорится: "Безопасность каждого грузинского журналиста и доверие к демократии в Грузии требуют, чтобы каждый человек, напавший на мирных граждан и журналистов, был идентифицирован, арестован и привлечен к ответственности по всей строгости закона".

Около 50 грузинских журналистов пострадали в ходе нападений радикалов.

5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикальными противниками ЛГБТ накануне запланированного, но так и не состоявшегося марша. Пострадали более 50 сотрудников СМИ. На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия, напали в офисе организации "Сирцхвилиа".

Как сообщил корреспондент Радио Свобода, Лашкарава был госпитализирован с переломами лицевых костей. Спустя три дня после операции он покинул клинику, а утром в воскресенье его тело было найдено в его квартире.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал произошедшее "невероятной трагедией".

Грузинские журналисты напоминают, что в преддверии 5 июля Гарибашвили высказался против проведения марша ЛГБТ, назвав его "неприемлемым для значительной части грузинского общества".

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