В Грузии журналисты и работники СМИ требуют отставки правительства

В Тбилиси вечером в воскресенье собралась массовая акция протеста в связи со смертью телеоператора, 37-летнего Лексо Лашкарава. Он был жестоко избит во время беспорядков 5 июля. В тот день в Тбилиси должен был состояться гей-парад, однако его проведению помешали толпы противников ЛГБТ-сообщества.

Несколько тысяч участников протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси вечером 11 июля потребовали отставки правительства до утра 12 июля, сообщила "Немецкая волна".



Представители ЕС и США призвали власти Грузии к расследованию нападений на журналистов. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель выступил с заявлением в связи со смертью Лексо Лашкарава. Выразив соболезнования семье и коллегам погибшего журналиста, он напомнил, что в ЕС ждут расследования причин его смерти.



Посольство США в Грузии призвало местные власти к аресту и суду над всеми участниками нападений на мирных граждан и журналистов. В заявлении посольства США, в частности, говорится: "Безопасность каждого грузинского журналиста и доверие к демократии в Грузии требуют, чтобы каждый человек, напавший на мирных граждан и журналистов, был идентифицирован, арестован и привлечен к ответственности по всей строгости закона".



Около 50 грузинских журналистов пострадали в ходе нападений радикалов.



5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикальными противниками ЛГБТ накануне запланированного, но так и не состоявшегося марша. Пострадали более 50 сотрудников СМИ. На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия, напали в офисе организации "Сирцхвилиа".

Как сообщил корреспондент Радио Свобода, Лашкарава был госпитализирован с переломами лицевых костей. Спустя три дня после операции он покинул клинику, а утром в воскресенье его тело было найдено в его квартире.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал произошедшее "невероятной трагедией".



Грузинские журналисты напоминают, что в преддверии 5 июля Гарибашвили высказался против проведения марша ЛГБТ, назвав его "неприемлемым для значительной части грузинского общества".