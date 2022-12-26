В Хабаровске на сознавшегося в убийстве украинца военного завели дело о фейках

В Хабаровский гарнизонный военный суд поступило дело в отношении военнослужащего Даниила Фролкина. Его обвиняют в распространении так называемых фейков про российскую армию. Фролкин ранее признался изданию "Важные истории" в том, что весной 2022 года убил мирного жителя в Украине, - сообщает Сибирь.Реалии.

Интервью с 21-летним Фролкиным, в котором он сознался в убийстве Руслана Яремчука, было опубликовано в августе. Российский военный рассказал, что, будучи в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады в селе Андреевка под Киевом, он убил мирного жителя, а также занимался мародерством. Фролкин также назвал имена командиров, которые, по его утверждениям, отдавали противозаконные приказы. По словам Фролкина, жителя Андреевки ему приказал убить командир. Яремчук якобы передавал украинским военным информацию о движении российских войск.

Журналистам удалось установить личность Фролкина по фотографиям из телефона, который местные жители нашли в Адреевке. К моменту публикации интервью Фролкин уже уволился со службы в армии.

На звонки и сообщения журналистки "Важных историй", которая хотела выяснить подробности уголовного дела у самого Фролкина, он не ответил. Из карточки дела неясно, связано ли дело с его интервью.

В Украине в отношении Даниила Фролкина также возбуждено уголовное дело: его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, за убийство мирного жителя российскому военному грозит пожизненный срок.