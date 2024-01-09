В Хабаровске суд арестовал на 23 суток активиста Зигмунда Худякова

В Хабаровске суд арестовал на 23 суток гражданского активиста Зигмунда Худякова за нарушение правил проведения митинга. Об этом сообщает RusNews.
Полицейские задержали Худякова за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. О какой акции идёт речь, не уточняется.
RusNews со ссылкой на неназванных активистов сообщает, что задержание Худякова может быть связано с предполагаемым приездом в Хабаровск Владимира Путина. Президент России может приехать в регион до конца недели, сообщает DVHAB.ru со ссылкой на чиновников краевого правительства.
- Зигмунда Худякова неоднократно преследовали за проведение одиночных пикетов в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала и политических заключенных. Последнее задержание произошло 5 января 2024 года.
- В марте 2023 года Худякова арестовали на 20 суток по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия за интервью, которое он дал в годовщину убийства Бориса Немцова.
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