В Хабаровске суд арестовал на 23 суток активиста Зигмунда Худякова

В Хабаровске суд арестовал на 23 суток гражданского активиста Зигмунда Худякова за нарушение правил проведения митинга. Об этом сообщает RusNews.

Полицейские задержали Худякова за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. О какой акции идёт речь, не уточняется.

RusNews со ссылкой на неназванных активистов сообщает, что задержание Худякова может быть связано с предполагаемым приездом в Хабаровск Владимира Путина. Президент России может приехать в регион до конца недели, сообщает DVHAB.ru со ссылкой на чиновников краевого правительства.