В Хабаровском крае мужчин массово призывают на военные сборы. Явиться в военный комиссариат в разные даты мая положено даже тем, кто не служил срочную службу либо проходил альтернативную, тем, у кого имеется "белый билет" и "бронь" от мобилизации, а также некоторым, кого уже нет в живых, стало известно Сибирь.Реалии.

Указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2024 году президент Владимир Путин подписал 1 марта. Райвоенкоматы Хабаровского края разослали по деревням списки резервистов, включив в них при этом практически всё мужское население, кроме несовершеннолетних и пенсионеров.

Первые повестки в военкомат жителям сельских поселений стали разносить ещё на прошлой неделе. Многие адресаты таких документов паникуют, полагая, что под видом обычных сборов их отправят на войну.

Повестки разносят по домам сотрудники муниципалитетов. Причем в разных сёлах, как передают местные жители, это происходит по-разному. Где-то вежливо спрашивают: "Предлагаем вам пройти военную переподготовку, не желаете ли взять повестку?" – и, получив отказ, просто уходят. В других пытаются вручить повестку насильно, грозясь в следующий раз прийти с полицией. Адресатов уверяют, что это обычные сборы и, возможно, далеко не все, кто получил требование о явке в военкомат, будут их проходить.

– Нам дали список на всех мужчин, вообще на всех. А мы из него убираем тех, кто не подходит по разным причинам: по возрасту, многодетные и так далее, – рассказал на условиях анонимности представитель администрации одного из сельских поселений. – В сопроводительном письме из военкомата написано, что людей забирают не на переподготовку, а на "определение возможности переподготовки". И длительность этой переподготовки не указана. То есть их приглашают в военкомат, там сначала посмотрят на них, кого возьмут, кого не возьмут, исходя из того, какие задачи ставятся, чему их там надо обучать или переобучать. Конечно, время сейчас такое, что люди относятся к таким вещам с подозрением и тревогой, и их можно понять.