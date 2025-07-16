В Хабаровском крае разбился вертолёт, погибли 5 человек

В Хабаровском крае нашли обломки вертолёта Ми-8, пропавшего 14 июля. На борту находились 5 человек - трое членов экипажа и двое техников. Все, по предварительным данным, погибли.

Обломки вертолёта были обнаружены примерно в 122 километрах от Охотска, сообщила транспортная прокуратура. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Вертолёт пропал 14 июля после того, как вылетел из посёлка Охотск в Хабаровском крае в Магадан. По данным ТАСС, вертолёт возвращался в Магадан после ремонта. Его поиски осложняли плохие погодные условия. Причины катастрофы пока не известны.