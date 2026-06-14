В Харькове беспилотник РФ ударил по зданию художественного музея

В результате удара российского беспилотника вечером 14 июня в Харькове пострадало здание художественного музея. Об этом сообщили городские власти и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В здании возник пожар. Спасатели и сотрудники музея приняли срочные меры по спасению экспонатов. "Это ценности, которые мы должны сохранить. Существует угроза, что некоторые экспонаты могут сгореть или при тушении пожара их может просто затопить. Поэтому пришлось их эвакуировать", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате удара беспилотников по Киевскому району Харькова пострадали 5 человек, в том числе 1-месячный ребёнок, сообщили власти.

10 июня после налёта беспилотников возник пожар в здании, где расположена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." в анексированном Севастополе. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по зданию ударил украинский беспилотник. Российские власти обвинили Украину в целенаправленном ударе по объекту культурного наследия. Утверждалось, что панорама серьёзно пострадала или была уничтожена, российские власти уже обещали её восстановить.

В ходе войны были уничтожены или серьёзно повреждены множество объектов культурного наследия Украины, в том числе музей Григория Сковороды в Харьковской области.