В Харькове и Николаеве в пятницу при обстрелах есть погибшие

В результате обстрела Индустриального района Харькова в пятницу погибли 10 человек, среди которых 7-месячный ребенок, 35 человек ранены.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Она утверждает, что российские военные обстреляли район из установок залпового огня "Ураган". Опубликованы фото повреждённых жилых домов.

О гибели мирных жителей в результате обстрела сообщил и глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. По его словам, погибли 5 человек.

Минобороны России утверждает, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам, однако каждый день из различных городов Украины поступают сообщения о погибших и пострадавших мирных жителях.

По данным ООН, с начала вторжения 24 февраля их число почти достигло 2 тысяч. Это неполные данные, поскольку в них не учтены данные о погибших из тех мест, где идут бои. Власти Украины опасаются, что в Мариуполе, где уличные бои идут с начала марта, число погибших превысило 10 тысяч. В одной только Буче под Киевом подтверждена гибель около 400 местных жителей за время российской оккупации города.