Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Харькове под ракетный удар попал жилой дом. Есть пострадавшие

Последствия обстрела Харькова 2 января 2026 года
Последствия обстрела Харькова 2 января 2026 года
Слушать
48 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Не менее 30 человек получили ранения в результате российского удара по Харькову, сообщают местные власти.

"Есть информация, что под завалами находятся ещё люди. Продолжаются поисковые работы", – написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии с места удара.

"Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Прямо по жилой застройке. Один из домов сильно поврежден. Сейчас идёт спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы. Точное количество пострадавших неизвестно", – отметил Зеленский.

Бои в Гуляйполе
Embed
Бои в Гуляйполе

No media source currently available

0:00 0:12:57 0:00

Бои в Гуляйполе

Зеленский встретится с Трампом

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG