В Харькове под ракетный удар попал жилой дом. Есть пострадавшие

Не менее 30 человек получили ранения в результате российского удара по Харькову, сообщают местные власти.

"Есть информация, что под завалами находятся ещё люди. Продолжаются поисковые работы", – написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии с места удара.

"Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Прямо по жилой застройке. Один из домов сильно поврежден. Сейчас идёт спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы. Точное количество пострадавших неизвестно", – отметил Зеленский.