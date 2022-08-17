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В Харькове при обстреле погибли семь человек

Харьков (иллюстративное фото)

Салтовский район Харькова подвергся обстрелу, ракета упала рядом с жилым многоэтажным домом, начался сильный пожар. По предварительным данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли семь человек, 13 ранены, передаёт Би-би-си.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграме, что в обстрелянном здании находилось общежитие. Зеленский назвал атаку "подлым и циничным ударом по гражданским".

Российское Минобороны удар пока не комментировало. Москва традиционно комментирует действия российской армии по утрам.

Оперативно проверить информацию в условиях боевых действий невозможно.

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