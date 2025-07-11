В Харькове в результате атаки дронов пострадали девять человек

Российские военные в ночь на 11 июля атаковали беспилотниками Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. По его словам пострадали девять человек.

Под ударом оказался, в том числе, роддом в центре города, где находились роженицы с новорожденными. По предварительной информации, там вылетели стекла, но среди женщин и детей пострадавших нет.

В Сумской области в результате атаки дронов ранения получила 62-летняя местная жительница.

В начале ночи 11 июля дроны атаковали Николаев. На окраине города вспыхнул пожар. О жертвах и пострадавших не сообщается.

В Днепропетровской области, по данным местных властей, разрушения получило сельскохозяйственное предприятие. Произошёл пожар.

В Никопольском районе повреждены административное здание и линия электропередач.

Удары по гражданской инфраструктуре квалифицируются в международном праве как военное преступление. Россия утверждает, что атакует только украинские военные объекты.