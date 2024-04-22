В Харькове в результате обстрела частично разрушена телевышка

В Харькове телевизионная башня днём в понедельник была частично разрушена прямым попаданием ракеты. На видео с места событий заметно, что от удара она складывается практически пополам, затем верхняя часть обваливается.

Российские войска днём в понедельник нанесли по Харькову артиллерийские удары. Сотрудники телецентра во время обстрела находились в укрытии и не пострадали. Есть перебои в работе цифрового телевещания.

Российское государственное агентство РИА "Новости" утверждает, что на телевышке якобы находились антенны украинской ПВО.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что армия России нанесла удары ещё по трём населённым пунктам области. В Волчанске управляемая авиабомба попала на территорию недействующего мясокомбината. В селе Слобожанское удар пришелся мимо цели, в городе Дергачи также попаданий по целям не было.