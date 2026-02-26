В Харькове в результате российского обстрела пострадали 16 человек

В Харькове в результате российского удара ракетами и дронами минувшей ночью пострадали по меньшей мере 16 человек, в том числе двое детей.

По словам мэра города Игоря Терехова, есть информация о попадании ракеты в многоэтажный дом в Шевченковском районе.

Из-за попадания двух баллистических ракет и дронов типа "Шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам города повреждены жилые дома, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод. Возникли пожары.

В Запорожской области один человек погиб и восемь пострадали за минувшие сутки в результате артобстрелов и налётов беспилотников, сообщили местные власти.

В Киеве, по данным городской администрации, в результате налета дронов возникли пожары в Дарницком, Голосеевском и Печерском районах. О пострадавших не сообщается.

В Кривом Роге два человека пострадали при российском ударе. Возник пожар в многоэтажном жилом доме.

В Кировоградской области местный житель получил травмы в результате падения дрона. Повреждены несколько жилых строений.