В Харьковской области подорвали аммиакопровод "Тольятти–Одесса". Есть пострадавшие, Украина и Россия обвиняют друг друга.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов утром сообщил, что российская армия обстреляла аммиакопровод: зафиксировано, по его утверждению, шесть ударов. При этом он отметил, что аммиака в воздухе пока нет, ситуация находится под контролем.

Минобороны России заявило, что аммиакопровод был подорван ещё 5 июня "украинскими диверсантами". Ведомство назвало это терактом. По его информации, в результате взрыва пострадали жители. Сейчас через повреждённые участки трубопровода выходит аммиак, утверждает ведомоство.

Накануне провоенные российские блогеры опубликовали видео, как утверждается, с места взрыва.

Поставки аммиака по этому трубопроводу были остановлены в день российского вторжения в Украину, позже Россия неоднократно пыталась договориться об их возобновлении, настаивая включение работы аммиакопровода в "зерновую сделку" с Украиной.