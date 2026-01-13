Ссылки для упрощенного доступа

В Харьковской области в результате обстрела погибли люди

Последствия обстрела Харьковской области, 13 января 2026 года
Последствия обстрела Харьковской области, 13 января 2026 года
В результате российской атаки рактеами и беспилотниками в Харьковской области погибли несколько сотрудников "Новой почты", есть раненые.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, чтоизвестно о четырёх погибших и шести раненых сотрудниках почтового логистического терминала.

По словам Синегубова, российский дрон попал также в здание детского санатория в Шевченковском районе Харькова. Произошёл пожар.

В Одессе в результате ночной атаки пострадали пять человек. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), повреждены фасады и остекление шести многоквартирных жилых домов и детского сада.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что российские военные совершили массированную атаку ракетами и беспилотниками на Зеленодольскую общину. Повреждены инфраструктурный объект, два частных дома и газопровод. Пострадала местная жительница. В Васильковской общине ранен один человек. Повреждены хозпостройка, автомобиль и газопровод.

Больше новостей Радио Свобода:

Второй удар "Орешником" по Украине
Второй удар "Орешником" по Украине

Второй удар "Орешником" по Украине

Белгород без света

Аудионовости

Новости
Новости

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


