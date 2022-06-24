В Херсоне при взрыве погиб чиновник оккупационной администрации

В оккупированном российскими войсками Херсоне утром в пятницу был подорван автомобиль. В результате погиб один из чиновников назначенной российской стороной администрации.

По предварительным данным, это глава управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.

Пострадали два автомобиля, выбиты стёкла во дворе дома, где произошёл взрыв. О других пострадавших не сообщается.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Представители украинского Минобороны и военной разведки ранее говорили, что на оккупированных Россией территориях действуют партизанские группы.

Ранее покушения на чиновников оккупационных администраций совершались, в частности, в Мелитополе и Энергодаре. Погибших среди них до сегодняшнего дня не было.