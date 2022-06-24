Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Херсоне при взрыве погиб чиновник оккупационной администрации

Херсон

В оккупированном российскими войсками Херсоне утром в пятницу был подорван автомобиль. В результате погиб один из чиновников назначенной российской стороной администрации.

По предварительным данным, это глава управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.

Пострадали два автомобиля, выбиты стёкла во дворе дома, где произошёл взрыв. О других пострадавших не сообщается.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Представители украинского Минобороны и военной разведки ранее говорили, что на оккупированных Россией территориях действуют партизанские группы.

Ранее покушения на чиновников оккупационных администраций совершались, в частности, в Мелитополе и Энергодаре. Погибших среди них до сегодняшнего дня не было.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG