В Херсоне в результате российских атак погибла женщина

Российские войска в ночь на 3 июня выпустили по Украине 198 ударных беспилотников, из них сбили или нейтрализовали 189, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Независимой статистики нет.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате атаки повреждены грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин получили травмы, один из них госпитализирован.

В Днепровском районе Херсона погибла женщина, ещё шесть человек ранены в результате российских обстрелов, написал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



Власти города сообщили также о трех пострадавших в Центральном районе после удара дрона по одному из зданий. Еще два человека получили ранения в Корабельном и Днепровском районах Херсона.

В Сумской области за минувшие сутки погиб один человек, пострадали не менее 18, в том числе дети. Погиб житель Глуховской общины, дрон ударил по его автомобилю. Среди пострадавших 5 пассажиров микроавтобуса, который также был атакован беспилотником, сообщили в Национальной полиции.

В ночь на 2 июня в результате массированной российкой атаки погибли 16 жителей города Днепр, до семи возросло число погибших в Киеве.



