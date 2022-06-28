В Херсоне задержан мэр города Игорь Колыхаев

В оккупированном российскими войсками Херсоне задержан мэр этого города - Игорь Колыхаев. Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская.

По её словам, Колыхаева утром во вторник задержали сотрудники Росгвардии и, возможно, ФСБ. В его офисе также был проведён обыск. По мнению Ляшевской, мэр мог быть задержан за отказ сотрудничать с оккупационными властями.

Сообщение о задержании мэра подтвердил также глава администрации Херсонской области Геннадий Лагута. Другие подробности не известны.

После того, как в начале марта российские войска оккупировали Херсон, Колыхаев остался в городе. Какое-то время он продолжал руководить местной администрацией, которая обеспечивала жизнедеятельность города, однако отказался сотрудничать с российскими военными. В конце апреля российскими властями были назначены так называемые главы военно-гражданских администраций Херсонской области и Херсона, а действующего мэра лишили каких-либо рычагов управления.

Также во вторник стало известно о задержании начальника одного из управлений Энергодара Запорожской области, который также занят российскими войсками.