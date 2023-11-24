В Херсонской области в результате обстрелов погибли три человека

В Херсонской области в результате обстрелов за прошедшие сутки три человека погибли, ещё 11, в том числе двое детей, получили ранения. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин утром 24 ноября.

Российские военные за минувшие сутки обстреливали Херсонскую область не менее 119 раз, выпустив 638 снарядов, 91 из которых по Херсону. Под обстрел попали жилые кварталы, написал Прокудин в телеграме.

Херсон, который фактически находится на линии фронта, ежедневно подвергается обстрелам. Накануне власти города сообщали об одном погибшем.

Как сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, российские войска в ночь на пятницу нанесли очередной удар по Украине двумя управляемыми ракетами Х-59 и тремя беспилотниками "Шахед". Все дроны были уничтожены, утверждается в сообщении украинских военных.

Минобороны России не комментирует обстрелы.