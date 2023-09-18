В Херсонской области в результате ударов армии РФ погибли два человека

В Херсонской области, которая всю минувшую ночь находилась под обстрелом российской армии, погибли два человека, еще трое пострадали. Есть попадания в жилые дома и фельдшерский пункт. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В Херсоне погиб 72-летний мужчина, один человек ранен. В селе Кизомыс снаряд попал в частный дом. Погибла пожилая женщина. Ещё один человек ранен и доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. В селе Ольговка пострадала 63-летняя женщина, она также была госпитализирована.

Как сообщают Воздушные силы Украины, в ночь на понедельник силами ПВО были сбиты 18 из 24 беспилотников и все 17 крылатых ракет, которыми российские военные атаковали Украину в ночь на понедельник.

В Одесской области в результате российской атаки повреждён гражданский объект. Взрывы были слышны в Хмельницкой области. Также, по данным ВСУ, этой ночью крылатые ракеты достигали границы Харьковской и Днепропетровской областей.