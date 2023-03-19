Под Херсоном убит сотрудничавший с Россией командир взвода ППС

В части Херсонской области, аннексированной Россией, в результате взрыва автомобиля погиб сотрудничавший с российскими властями командир взвода патрульно-постовой службы Новокаховского городского отдела управления МВД. Сработало взрывное устройство, заложенное под машину. Следственный комитет России, не называя имени погибшего, возбудил уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, в момент взрыва в автомобиле ВАЗ-2121 находились также дочь командира взвода ППС и его супруга, которая работала начальницей штаба того же управления МВД. Они получили телесные повреждения.

За неделю до этого в Новой Каховке произошло покушение на заместителя главы пророссийской администрации Виталия Гуру. От полученных пулевых ранений он скончался.