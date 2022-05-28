В Херсонской области закрыли границу с подконтрольной Киеву территорией

Границу Херсонской области с территориями, подконтрольными Украине, закрыли. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на назначенного российскими военными замглавы региона Кирилла Стремоусова.

"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом", — сказал Стремоусов.

Выехать из региона можно в аннексированный Крым или в ту часть Запорожской области, которую контролируют российские войска.