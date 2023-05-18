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В Хиросиме лидеры стран G7 обсудят новые санкции против РФ

Джо Байден в Японии накануне открытия саммита "Большой семёрки", Хиросима, 18 мая 2023

В пятницу в Хиросиме (Япония) начинаются заседания лидеров ведущих демократических государств мира, "Группы семи", или G7. Как считает агентство Reuters, во время трёхдневной встречи руководителей Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США им придётся сначала преодолеть разногласия между собой, если они намерены проявить единство перед вызовами со стороны Пекина и Москвы. Подробности о конкретных разногласиях между ведущими державами не приводятся.

В заседаниях лидеров ведущих демократических стран мира традиционно участвуют и руководители Европейского союза.

Представители Китая и России не были приглашены в Хиросиму даже в качестве гостей саммита, подчёркивает Reuters.

Среди основных тем повестки дня значится российское вторжение в Украину, сообщает Associated Press. Участники саммита, как ожидается, объявят о новых санкциях против Москвы. Представитель делегации США отметил намерение союзников "удвоить усилия" для ужесточения существующих санкций, призванных ослабить военные возможности России и наказать тех, кто несёт ответственность за агрессию.

Саммит продлится три дня. В его ходе, как ожидается, союзники объявят о новых санкциях в связи с российским вторжением в Украину.

Как сообщил перед началом саммита высокопоставленный представитель администрации США (агентства не называют его имя), усилия будут сосредоточены на том, чтобы затруднить доступ России к материалам, необходимым для ведения войны, закрыть лазейки для обхода санкций, а также снизить зависимость от российских энергоносителей.

Ожидается, что США объявят о собственном пакете санкций. В чёрный список будут включены около 70 юридических лиц из России и третьих стран, а также ещё около 300 физических лиц, компаний, морских и воздушных судов. Санкции также затронут дополнительные секторы российской экономики - подробности пока не приводятся. Ожидается, что о подготовке своих пакетов санкций объявят и другие страны "семёрки".

Лидеры G7 также обсудят, как отследить торговлю российскими алмазами, с тем, чтобы позднее ввести ограничения на неё, заявил в четверг официальный представитель ЕС. Санкции против российской торговли алмазами пока введены не будут - против, выступает, в частности, Бельгия, где находится крупнейший в мире центр торговли алмазами. Алмазный центр в Антверпене заявил, что, если санкции будут введены, он потеряет около 30% своего бизнеса. Тем не менее, обсуждение этого вопроса продолжается.

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