Суд смягчил срок за насилие из-за антивоенной позиции потерпевших

Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил местного жителя к двум годам и четырём месяцам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью одному своему знакомому и легкого вреда здоровью другому. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Часть статьи о причинении тяжкого вреда здоровью, по которой судили нападавшего, предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть статьи о легком вреде здоровью - до двух лет. Суд счел смягчающим обстоятельством то, что потерпевшие "публично" дискредитировали армию на застолье, что стало причиной нападения на них осужденного.

Осужденный четырежды ударил ножом одного потерпевшего и пять раз - второго. Во время застолья они начали грубо и негативно высказываться о войне против Украины и русскоязычном населении (суд не уточняет, какой именно страны). Это разозлило осужденного, и он бросился на них с ножом. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее суды в России смягчали наказание за "патриотизм", но до сих пор к смягчающим обстоятельства относили участие в войне или желание участвовать в войне против Украины. Судя по приговору в ХМАО, осужденный в Украине не воевал и не высказывал такого желания.

В большинстве случаев обвиняемым смягчали наказание за убийства, кражи, ввоз в страну наркотиков и другие преступления. Только в четверти приговоров воевавшие в Украине получили такой же вид наказания, как и большинство осуждённых по тем же статьям.